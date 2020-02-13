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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الاعلان قبل قليل عن بشرى سارة لكافة أبناء الشعب اليمني ..."بيان"

جديد اب برس : Advertisements >مصادر محلية أكدت من خلال تصريح لمهندس فضل عدم ذكر اسمه وهو يعمل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن خدمة الإنترنت عادت قبل دقايق إلى جميع محافظات الجمهورية اليمنية. الجدير ذكره أن اليمن تعاني من إنقطاع شبكة الانترنت لفترة طويلة من قبل مليشيا الحوثي

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