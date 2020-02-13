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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزير في الحكومة الشرعية يفاجى الجميع ويكشف تفاصيل خطيرة عن أسباب أقالة هاشم الاحمر

علق وزير الدولة أمين العاصمة في الحكومة الشرعية، عبدالغني جميل، على قرار إقالة اللواء هاشم الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية السادسة. وقال جميل في تغريدة على "تويتر" قبل قليل رصدها "أحداث نت": "‏هؤلاء رجال الدولة لن يتمرد لن يشكل مليشيات لن يستعين بدولة لا تريد لليمن الخير". جديد اب برس : Advertisements وأضاف: "لن وَلَن ولن بل قام بعمل تهنئة للخلف بل ويوصي الضباط والأفراد بالوقوف إلى جانبه". وختم بقوله: "إنه الرجل العسكري المحترف صاحب الأدوار البطولية في الجبهات اللواء الركن هاشم الأحمر".

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