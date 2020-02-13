الجنوبيون يردون على مؤامرات الإخوان بـ #مليونية_التحذير_والنفيــــر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أطلق نشطاء جنوبيون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم، "مليونية التحذير والنفير" على خلفية المؤامرات التي تحيكها ميليشيا الإخوان والحوثي لغزو الجنوب مجدداً .

وأكد النشطاء في الهاشتاج أنهم جاهزون للتصدي لأي عدوان يستهدف الجنوب .. داعيين أبناء الجنوب إلى حمل السلاح والإستعداد لحماية مكتسبات الثورة الجنوبية . واعتبر الناشطون الهاشتاغ دعوة لكل القوى الوطنية الحية في الجنوب وعلى رأسها المجلس الانتقالي الى اليقظة والحذر والاستعداد لأي طارئ والخروج في مليونية التحذير والنفير لكل القوى المتربصة به ومحاولة النيل من انتصارات الجنوبيين في المشروع الحوثي الايراني وضرب معاقل الارهاب وكبح جماحه.

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