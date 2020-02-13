تدشين مرحلة اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دُشن اليوم في العاصمة عدن، مركز تدريب وامتحان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب في المعهد التقني الصناعي بدعم من صندوق تنمية المهارات والهيئة الكويتية.

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وخلال التدشين أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، أهمية المركز للاسهام في تطوير العملية التعليمية بالمعهد ضمن المعايير الدولية ومتطلبات المرحلة الحالية، وتطوير قدرات الشباب في مجال الحاسوب والتكنولوجيا.

من جانبه اوضح مدير المعهد الدكتور رضوان سعيد، ان المركز يهدف الى استقطاب الشباب في مجال قيادة الرخصة الدولية وتسهيل عملية نشر المعلومات التقنية وتطوير الاداء التعليمي بالمعهد، واكساب الطلاب مفاهيم ومعارف تواكب متطلبات السوق المحلي والدولي في تقنية المعلومات.

وعلى هامش الافتتاح تفقد المحولي الاقسام الداخلية للسكن الطلاب التي تم تأهيلية في المعهد من قبل الهيئة الكويتية.