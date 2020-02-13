ناطق المقاومة الوطنية: مليشيا الحوثي تتصدر القائمة بتجنيد الأطفال 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 قال المتحدث الرسمي بإسم قوات المقاومة الوطنية، عضوالقيادة المشتركة بالساحل الغربي، صادق دويد، إن تجنيد الأطفال وإقحامهم في الصراعات الحروب جريمة ضد الحياة والمستقبل تستحق أن يتصدى لها المجتمع الدولي.

Advertisements وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" مليشيا الحوثي تتصدر قائمة مرتكبي هذه الجرائم". وتابع "وكفى بصور آلاف قتلاها من الأطفال في شوارع المناطق الواقعة تحت وطأتها، أبرز دليل على هذه الجريمة الإنسانية".

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