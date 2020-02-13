المليشيا تعاود اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا بصنعاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 عاودت مليشيا الحوثي، اختطاف الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا.

Advertisements وتعد جامعة العلوم كبرى الجامعات الأهلية في اليمن. وفي تفاصيل عملية الاختطاف، ذكرت المصادر، أن المليشيات اختطفت، مساء أمس الأربعاء، من منزله في صنعاء ، بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه من سجونها.

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