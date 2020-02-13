شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. اسره خليجية تعلن عن فقدان ابنها وعندما تدخلت الشرطة وجدته على سيارته كانت المفاجئة المزلزله والمرعبة التي صدمت كل رجال الشرطة وصعقت كل افراد اسرت الشاب المفقود "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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