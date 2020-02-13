شكرا لقرائتكم خبر عن هذامايحدث في العاصمة صنعاء مارد الجن يصيب العشرات من الحوثيين بالجنون ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب العشرات من المجندين الحوثيين بالعديد من الأمراض النفسية والعصبية منها الجنون و المليشيا الحوثية تكتفي بإرجاع الأسباب إلى ماردا من الجان وعدد من أقاربه للهروب من تكاليف علاج عناصرهم .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن العشرات من المجندين الحوثيين أصيبوا بأمراض نفسية وعصبية منها الجنون في أحد المعسكرات المستحدثة للمليشيا في أحد وديان قرية ربد بوادي الأجبار بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الحوثيين استحدثوا معسكر في مسقط رأس محافظ حضرموت وأمين العاصمة السابق عبد القادر هلال شرق العاصمة صنعاء في منطقة جبلية ذات تضاريس صعبة وشبه خالية من السكان بقرية ربد بسنحان .

وأكدت المصادر أن أهالي عدد من المصابين طالبوا الحوثيين لمعالجة أبنائهم والكشف عن الأسباب وراء ذلك لكن المليشيا اكتفت بإرجاع ذلك إلى غضب ماردا من الجان وعدد من أقاربه بسبب السيطرة على أحد الوديان التابعة لهم .

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ووضحت المصادر أن أهالي المصابين حاولوا إقناع الحوثيين بعلاج أبنائهم وهو ما قوبل بالرفض بحجة أن هؤلاء الجن من الكفار ولوا كانوا من المسلمين لما تعرضوا لمجندين تابعين للحوثيين ومسيرتهم !!

وطلب أحد المشرفين من الأهالي التريث لعل الله يهدي هؤلاء الجان ويدخلون إلى الإسلام ويغادرون أبنائهم .

هذا ويعتقد البعض ان سبب ذلك يرجع الى صعوبة المنطقة وخلوها من السكان.

