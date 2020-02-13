شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يبعث رسالة عاجلة إلى الملك سلمان نيابة عن الرئيس هادي (نص الرسالة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث الصحفي اليمني الشهير فتحي بن لزرق، رسالة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، بخصوص وضع العمالة اليمنية في المملكة وماتواجهه من مصاعب جمة في مواجهة الرسوم والتكاليف المالية الباهظة.

وقال بن لزرق في رسالته التي رصدها " أحداث نت " مساء أمس، "نيابة عن الرئاسة اليمنية والحكومة وكافة المسئولين الذين وللأسف الشديد لم يستشعروا أبدا مايعانيه المغترب اليمني من متاعب جراء ارتفاع رسوم الإقامة والعمل والتجديد وغيرها، وبإعتباري مواطنا يمنيا أتوجه إليكم والى مقامكم الكريم بهذه المناشدة الإنسانية والتي أثق أنها وان وصلت إليكم لن توصد عنها أبواب كرمكم ونصرتكم ومحبتكم وتقديركم للشعب اليمني ومجورته وإخوته وأناشدكم فيها إعادة النظر في وضع العمالة اليمنية وماتواجهه من مصاعب جمة في مواجهة الرسوم والتكاليف المالية الباهظة ونناشدكم بما يجمعنا من إخوة تخفيف عبئ هذه الرسوم على إخوتنا المغتربين" .

السيد خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه.

السيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

السادة الأعزاء

أحييكم بتحية الإسلام والإخوة والمروءة .

ومن ارض اليمن أوجه إليكم رسالتي هذه نيابة عن أكثر من مليوني مغترب يمني يعملون على أرضكم الطيبة ومن خيرها يقتاتون ويعيلون الملايين من الأسر داخل اليمن.

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السادة الأعزاء

لايخفى عليكم الوضع المعيشي الصعب التي يعيشه اليمنيون جراء استمرار الحرب التي تدخل عامها الخامس وفي خضم هذه الحرب كان المغترب اليمني واحد من عوامل الاستقرار للاقتصاد اليمني وعونا لملايين من الناس في الداخل عبر تحويلاته المالية التي كانت السند الأول للإقتصاد بعد توقف موارده الأساسية .

الإخوة الكرام

نيابة عن الرئاسة اليمنية والحكومة وكافة المسئولين الذين وللأسف الشديد لم يستشعروا أبدا مايعانيه المغترب اليمني من متاعب جراء ارتفاع رسوم الإقامة والعمل والتجديد وغيرها وبإعتباري مواطنا يمنيا أتوجه إليكم والى مقامكم الكريم بهذه المناشدة الإنسانية والتي أثق أنها وان وصلت إليكم لن توصد عنها أبواب كرمكم ونصرتكم ومحبتكم وتقديركم للشعب اليمني ومجورته وإخوته وأناشدكم فيها إعادة النظر في وضع العمالة اليمنية وماتواجهه من مصاعب جمة في مواجهة الرسوم والتكاليف المالية الباهظة ونناشدكم بما يجمعنا من إخوة تخفيف عبئ هذه الرسوم على إخوتنا المغتربين .

إننا وإذ نوجه رسالتنا الإنسانية هذه نثق كل الثقة في ملك الحزم والعزم وولي عهده الشاب أنهم خير سند وخير مٌعين للشعب اليمني ومثلما لم يردوا اليمن وأهله منذ عقود طوال وكانوا خير مٌعين له وخير سند فأنهم وبإذن الله سيكونون اليوم وغدا خير ناصرا لهذا الشعب المغلوب على أمره.

هي رسالة مناشدة أوجهها نيابة عن ملايين اليمنيين على أرضكم الطيبة المباركة وكلهم ثقة ان لهذه الأرض ملكا ما (رد) ملهوف قط ولا منع حاجة عن محتاج اوتخاذل عن نصرة مظلوم. أملنا في الله كبير وفي استجابتكم الكريمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

