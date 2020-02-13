شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد علي الحوثي يقتحم مجلس النواب ويرفع الجلسة .. وهذا ما حدث للراعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئ أعضاء مجلس النواب المختطف من قبل الحوثيين بصنعاء، باقتحام عضو مايسمى المجلس السياسي المدعو محمد علي الحوثي ومرافقيه قاعة عقد الجلسات مدججين بالأسلحة.

وأفاد أحد البرلمانيين، طلب عدم كشف هويته،أنه بينما كانوا يناقشون بعض المواضيع، الأربعاء، إذا بعضو السياسي الأعلى ، محمد الحوثي، يدخل القاعة حاملا بندقيته،ومرافقيه معه ببنادقهم،وقنابل يدوية،ومظاريف الذخيرة "الجرمندية".

وصعد الحوثي إلى منصة الرئاسة يكلم الرئيس السابق لمجلس النواب يحيى الراعي الذي اضطر إلى رفع الجلسة ومقابلته في مكتبه المجاور للقاعة.

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وأضاف عضو البرلمان أن النواب "استاءوا جدا من تصرف الحوثي حيث يحظر حتى على الأعضاء دخول القاعة ببنادقهم، كما يحظر عليهم دخول فناء المجلس بمرافقيهم".

يشار إلى حظر دخول النواب والوزراء بسياراتهم ومرافقيهم أو بندقياتهم إلى باحة البرلمان منذ أيام حكومة عبدالقادر باجمال قبل خمسة عشر عاما.

