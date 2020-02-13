شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد إصابة زوجك بـ«سن اليأس» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المعروف أن سن اليأس يصيب النساء في عمر متأخر مع إنقطاع الطمث وظهور تغيرات هرمونية ، إلا أن الأطباء أكدوا أنه لا يقتصر على النساء فقط بل يصيب الرجال أيضاَ ! .

ويؤكد الأطباء أن “إياس الرجل ” يصيبهم في سن من 40 إلى 59 عا ، بنسبة 10% ، بينما يصيب الرجال في الفترة العمرية بين 60 و69 عام بنسبة تصل إلى 30 % .

جديد اب برس :

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ويشير الأطباء إلى وجود أعراض تكشف عن سن “إياس الرجال ” تتمثل في تراجع الرغبة الجنسية ، ضعف الإنتصاب .

ويجب زيارة الطبيب عند حدوث تلك الأعراض لأن نفص هرمون التستوسيترون لا يؤثر فقط على العلاقة الجنسية ، وإنما يؤثر على القلب والشرايين ، كما يؤثر على الصحة العقلية ، إذ يحمي هذا الهرمون من الزهايمر .