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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصادر عسكرية تفاجى الجميع وتكشف الأسباب الرئيسية لاستقالة اللواء الاحمر وتفاصيل اخر مكالمة بينه وبين الرئيس هادي

قدم اللواء هاشم عبدالله الأحمر، يوم الثلاثاء، استقالته من موقعه في قيادة المنطقة العسكرية السادسة التي يقع مقر قيادتها في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وفي استقالة مكتوبة وجهها اللواء هاشم الأحمر برر استقالته بظروف تخص وضع المنطقة ووعد بشرحها في رسالة خاصة للرئيس.

جديد اب برس :

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وتأتي هذه الاستقالة بعد غياب الأحمر أكثر من عام عن قيادة المنطقة التي شهدت تراجعاً خلال الهجمة الأخيرة التي شنها الحوثيون على جبهتي نهم والجوف.

وجاءت استقالة الأحمر بعد يومين من صدور قرار جمهوري بتعيين العميد حسين يحيى العكمي قائداً للواء 141 مشاه الذي يقوده اللواء هاشم الأحمر منذ تأسيسه في أواخر العام 2015. الأمر الذي جعل هاشم الأحمر يسارع إلى تقديم استقالته قبل أن يتم إقالته من قيادة المنطقة

يذكر أن صراعاً خفياً بين محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي وبين اللواء هاشم الأحمر انتهى بتغيب الأخير عن المنطقة وتقديم استقالته، ويعود الصراع إلى الخلفية القبلية لكلا الرجلين حيث يعد الأول أحد أبرز زعماء قبيلة "بكيل" التي تضم القبائل المنتشرة في محافظتي الجوف وصعدة وجزء من عمران، فيما اللواء الأحمر هو نجل الشيخ الراحل عبدالله الأحمر شيخ قبيلة حاشد.