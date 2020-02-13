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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق جنسيته...رجل يحبس فتاة 30 عام ليستعبدها جنسيا
في جريمة صادمة ، قام ذئب بشري في فنزويلا بإحتجاز امرأة 30 عام في شقة ليستعبدها جنسياً .
وفي التفاصيل ، فقد تمكنت المرأة أخيراً بعد هذه العقود من الهرب ، لتصل إلى الشرطة للإبلاغ عن الحادث المرير .
جديد اب برس :
وكشفت أن المجرم ” ماتياس سالازا” استدرجها إلى الشقة عندما كان عمرها 18 عام ، واحتجزها بها لكي يعتدي عليها وفتما أراد .
والمثير للدهشة ، أن أحداً من الجيران لم يبلغ عن الحادث ، وأكدوا أن المتهم كان يعاملهم بأخلاق وتفاني .
وحينما وصلت الشرطة ، لم تجد بالشقة المشؤومة سوى بعض الأثاث المتهالك والملابس الرثة حيث قضى والأبواب الموصدة على عمر الفتاة طيلة هذه السنوات .
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