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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد ساعات من صدور قرار تعيينه بمنصب كبير وترقيته لرتبة لواء ...قائد عسكري يفاجى الجميع بأول مهمة له برفقة المقدشي..."صورة"

كشف ‏وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي عن قرار جديد وغير معلن، بتعيين اللواء الركن خالد الأشول مساعدا لوزير الدفاع. وفي تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت) قال الحساب الرسمي لوزير الدفاع محمد المقدشي، بأنه "التقى بقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان؛ وعدد من قادة الألوية في المنطقة، بحضور مساعد وزير الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، للاطّلاع على سير العمليات الميدانية، مؤكدا العزم على تحرير صنعاء وكل اليمن مهما تكن التضحيات". جديد اب برس : Advertisements وتعليقا على التغريدة، استغرب الناشط السياسي رياض الدبعي، قرار التعيين قائلا بأنه لأول مرة "نسمع بهذا الاسم وهذا المنصب". وأضاف: "يبدوا أن القرارات السرية أكثر من المعلنة.. الأشول تم ترقيته إلى رتبه لواء لأنه معرفتة بوزير الدفاع قوووية". ونفى البعض المعلومات الواردة في تغريدة الدبعي، مؤكدين بأن "اللواء خالد الأشول كان مديرا لدائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع.. ومن أوائل من انضموا للجيش الوطني ضد الحوثيين، وكان في 2013 قائدا للواء عسكري في الجيش، وقبلها كان ضابطا رفيعا في الحرس الجمهوري لكن أقصي في 2011 بسبب تعاطفه مع شباب الثورة".

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