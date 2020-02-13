شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. قوات الجيش تصد هجوما للحوثيين في جبهة صبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 ـ تعز صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، شباط 13، 2020، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة صبر. Advertisements وأكدت أن الهجوم الحوثي تم تحت غطاء مدفعي وصاروخي كثيف. وأضافت المصادر أن قوات الشرعية تمكنت من صد الهجوم بعد مواجهات استمرت لساعات. وذكرت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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