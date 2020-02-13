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محافظ سابق يكشف خيانات الإخوان السوداء شرق صنعاء ووفاء جبهات الضالع 

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الضالع صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

محافظ سابق يكشف خيانات الإخوان السوداء شرق صنعاء ووفاء جبهات الضالع 

الضالع صنعاء - الخليج 365

كشف محافظ الضالع السابق، عن الخيانات الإخوانية السوداء شرق صنعاء والوفاء الأبيض بجبهات الضالع. 

 

وقال فضل محمد حسين الجعدي،  محافظ الضالع سابقًا، في تصريح - رصده "الخليج 365" - "في جبهة نهم (يهدون) العتاد وبجبهة الضالع يُسترد".

 

وأشار الجعدي إلى أن " هُناك هزائم مذلة وهُنا نصر مشرف".  

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وبين أن "هُناك خيانات سوداء وهُنا وفاء أبيض".  

 

ولفت إلى أن "هُناك بيع وتخاذل وتآمر وهُنا شهداء وصمود وتضحيات". 

 

 

 

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