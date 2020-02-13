شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يومنا الخميس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية من يومنا هذا الخميس، شباط 13، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في رازح الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/459161 ـ بشأن اشتباكات الإخوان.. مصادر "الخليج 365" تكشف مغالطات بيان شرطة تعز https://www.elyamnelaraby.com/459160 ـ مأرب.. ارتفاع عدد الغارات على مواقع وتجمعات المليشيا في مجزر إلى 11 https://www.elyamnelaraby.com/459153 ـ عاجل.. تحليق مكثف لطيران التحالف بأجواء صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/459151 ـ عاجل.. الاتصالات تعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من إصلاح الكابل البحري https://www.elyamnelaraby.com/459144 ـ مقاتلات التحالف تُغير على المليشيا بالضالع وهذه خسائر الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/459139 ـ البحسني يكرّم لاعبي وبعثة نادي شعب حضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/459138/ ـ الجوف.. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادي خلال مواجهات مع الجيش بالمحزمات https://www.elyamnelaraby.com/459129 ـ الإخوان بتعز يصفون أحد أفراد كتائب أبو العباس https://www.elyamnelaraby.com/459127 ـ دفاعات لواء الأماجد في أبين تتصدى لـ"مسيَّرة" حوثية ويجبرها على الفرار https://www.elyamnelaraby.com/459126 ـ الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/459125 ـ تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح الخميس https://www.elyamnelaraby.com/459123/ ـ الحوثيون يقصفون مستشفى 22 مايو بشارع الخميسن في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/459121 ـ "مسام" يعلن انتزاع 1865 لغما حوثيا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير https://www.elyamnelaraby.com/459120

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