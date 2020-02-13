مأرب.. ارتفاع عدد الغارات على مواقع وتجمعات المليشيا في مجزر إلى 11

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 ـ مأرب واصلت مقاتلات التحالف العربي شنت غاراتها على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 8 غارات جديدة على مواقع وتجمعات الحوثيين في المديرية ليرتفع عدد الغارات إلى 11. وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

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