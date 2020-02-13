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عدن - ياسمين التهامي - رجل ينهي حياته شنقًا لحماية عائلته من «كورونا»!

شهدت الهند، واقعة مأساوية، حيق أقدم رجل على الانتحار شنقا لحماية عائلته من فيروس كورونا بعدما اعتقد أنه مصاب، لكن المفاجأة أن الأطباء اكتشفوا أنه غير مصاب بعد ذلك.

وكان الرجل صاحب الـ 50 عاما، يخشى أن ينقل الفيروس إلى أسرته، حيث كان مقتنعًا بأنه مصاب بالكورونا بعد زيارة مستشفى محلي نظرا لأنه يشكو من مشاكل في القلب.

جديد اب برس :

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وحاول أفراد عائلته إقناعه بأنه لم يصب بالفيروس، لكنه كان مصرا على أنه مصاب، وذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات تتعلق بأمراض القلب، وأخبره الأطباء أن يرتدي كمامة فأساء فهمهم واعتقد أنه مصاب بكورونا.

وأوضح نجل المنتحر، أن والده بحث عن أعراض الفيروس عبر الإنترنت، وأقتنع بأن أعراضه مطابقة للوباء، فاتخذ إجراءً صارمًا بشنق نفسه خارج المنزل.