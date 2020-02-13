شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد فيديو وصور حصرية من قمة جبل هيلاري تكشف عن الجهة المسيطرة عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأضاف مجلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء إن قوات الجيش سيطرت مواقع استراتيجية من جبل هيلان الذي يربط مأرب بالعاصمة صنعاء، موضحا أن قوات الجيش وباسناد من طيران التحالف العربي تمكنت من قطع خط امداد الحوثيين إلى جبل هيلان بعد السيطرة على مواقع في جبهة المشجح.

وفي جبهة نهم أكد مجلي العديد من عناصر جماعة الحوثي قتلوا بنيران الجيش، وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على التباب السود في حريب نهم، وقطع طرق امداد الحوثيين بعد عملية التفاف ناجحة، موضحا "تم تنفيذ كمين محكم بمنطقة صلب ونجد العتق، بحريب نهم نتج عنه عشرات من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات والعتاد واجبار عناصر الحوثي على التراجع والفرار".

وأشار مجلي الى أن طيران التحالف العربي نفذ ضربات مركزة على مواقع الحوثيين ، وتعزيزاتهم على امتداد جبهات صرواح، ونهم.

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وعن سير المعارك في محافظة الجوف أكد مجلي أن قوات الجيش استعادة مواقع في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف، وأفشلت محاولات الحوثيين التسلل في منطقة "الصفراء"، والجرعوب بإسناد كبير من طيران التحالف العربي، كما تمكنت من اسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين.

وقال مجلي إن قوات الجيش "حققت تقدم في جبهة حام غرب الجوف ، وحررت عدد من المواقع المهمة في جبهة المحزمات التابعة لمديرية مجزر المحاذية لمحافظة الجوف، كما سيطرت على جبال قائمة حليف والمواقع المجاورة لها ، وتم استعادة العديد من المواقع في جبال يام وجبال آل جرشب والغيل وبرط العنان".

وأشار مجلي الى أن قوات الجيش حققت تقدم في العديد من المواقع في محافظتي تعز ، والبيضاء وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، وتمكنت من القضاء على تسللات كثيرة للحوثيين. وبين مجلي أن عناصر جماعة الحوثي فشلت في التقدم في جبهة الفاخر وبتار شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، نتيجة تصدي قوي من قوات الجيش.

واستعرض مجلي انتهاكات قال إن جماعة الحوثي ارتكبتها خلال الأيام الماضية، موضحا أن الجماعة قصفت استهداف مستشفى الجفرة في مديرية مجزر محافظة مأرب ، ومنعت الإغاثة الإسعافية للمواطنين، وأطلقت العديد من الصواريخ البالستية على منازل المواطنين في حي الروضة بمدينة مارب ، نتج عن ذلك سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.