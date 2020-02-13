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عدن - ياسمين التهامي - اقتلعت عين زوجها لانقطاع علاقتهما الجسدية منذ 20 عاما

أصدرت محكمة وليستر بمقاطعة ليسيسترشاير شرق بريطانيا، حكمًا يقضي بسجن امرأة لمدة تسعة أعوام، لإدانتها بضرب زوجها بعنف شديد لدرجة أنها تسببت بفقدان عينه اليمنى، وذلك بسبب خلافات عائلية كبيرة عاشتها المتهمة، ومن بينها انقطاع علاقتهما لأكثر من 20 عامًا.

وذكرت وكالة إرم نقلاً عن صحيفة "مترو" البريطانية، أمس الأربعاء، أن المتهمة كلير ويلسون 39 عامًا، لم تعترف لهيئة المحكمة بذنبها، وأنكرت وهي تبكي نيتها في التسبب بالأذى لزوجها على الرغم من أنه بات يرتدي عينًا اصطناعية.

وقال المدعي العام جوي كوونج خلال جلسات الاستماع بالمحكمة: "إن الهجوم وقع صباح 11 آب أغسطس 2018، حيث كان الزوجان في فندق "بريمير إن" بمدينة لوبورو البريطانية، وبعدما أسرفا في شرب الكحول داخل غرفتهما في الفندق، انهالت الزوجة بالضرب على زوجها المخمور، من خلال لكمه بيديها وجلده بسلك كهربائي مرارًا وتكرارًا قبل أن تسحق رأسه بطاولة، مما أدى لتمزق مقلة عينه اليمنى وفقدانها للأبد".



ثم نزل الزوج المتعثر في نهاية المطاف إلى قسم الاستقبال في الطابق السفلي للفندق، وهو مغطى بالدماء للحصول على المساعدة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة، كانت أدينت سابقاً بضرب زوجها بسكين في عام 2015م، بسبب مشاكل عائلية كبيرة عاشتها، والعلاقة الصعبة التي تجمعها مع زوجها ومن بينها غيابه الدائم عنها، وانقطاع علاقتهما الجسدية منذ أكثر من 20 عاما، مما أدى لإصابتها بمشاكل عقلية كبيرة.

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