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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد ساعات من اقتحام الحوثي للبرلمان ...الرئيس هادي يعزي في وفاة الراعي

تؤكد ميليشيا الحوثي من خلال اساليبها انها جاعة جديرة بعدم البقاء لتصرفاتها الهمجية والبلطجية فقد فوجئ أعضاء مجلس النواب المختطف من سلطة الحوثيين بصنعاء باقتحام عضو مايسمى المجلس السياسي المدعو محمد علي الحوثي ومرافقيه قاعة عقد الجلسات مدججين بالأسلحة.

وأفاد أحد البرلمانيين، طلب عدم كشف هويته،أنه بينما كانوا يناقشون بعض المواضيع، اليوم الأربعاء، إذا بعضو السياسي الأعلى (السلطة الرئاسية للمليشيا ) يدخل القاعة حاملا بندقيته،ومرافقيه معه ببندقياتهم،وقنابل يدوية،ومظاريف الذخيرة "الجرمندية".

جديد اب برس :

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صعد الحوثي إلى منصة الرئاسة يكلم الرئيس السابق لمجلس النواب يحيى الراعي الذي اضطر إلى رفع الجلسة ومقابلته في مكتبه المجاور للقاعة.

وأضاف عضو البرلمان أن النواب "استاءوا جدا من تصرف الحوثي حيث يحظر حتى على الأعضاء دخول القاعة ببنادقهم، كما يحظر عليهم دخول فناء المجلس بمرافقيهم".

يشار إلى حظر دخول النواب والوزراء بسياراتهم ومرافقيهم أو بندقياتهم إلى باحة البرلمان منذ أيام حكومة عبدالقادر باجمال قبل خمسة عشر عاما.

وتزامناً مع العمليات الإجرامية للحوثي بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور نجيب الحميقاني وكافة آل الراعي وذلك في وفاة الدكتور محمد غرامه الراعي.

واشار فخامة الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية والعملية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..لافتاً الى ان الفقيد كان نموذجاً مخلصاً في اداءه الوظيفي في عدد من المناصب التي تقلدها بينها وكيلاً لوزارة الصحة العامة والسكان و عميداً لكلية العلوم الادارية بجامعة عدن.