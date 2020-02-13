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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد صورة نادرة صعقت كل ابناء هذه المحافظة اليمنية وجعلتهم ينفجرون بالبكاء ويذرفون الدموع من شدة القهر ويتمنون الموت لمن فعل هذه الفعلة القذرة ( صورة )

2020/02/13 الساعة 11:12 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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