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صنعاء - ياسمين الخيامي - عائلة خليجية تعلن عن فقدان ابنها..وعندما تدخلت الشرطة ووجدته في سيارته كانت المفاجئة المرعبة التي صدمت رجال الشرطة وصعقت كل افراد عائلة الشاب المفقود

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كانت هذه تفاصيل خبر عائلة خليجية تعلن عن فقدان ابنها..وعندما تدخلت الشرطة ووجدته في سيارته كانت المفاجئة المرعبة التي صدمت رجال الشرطة وصعقت كل افراد عائلة الشاب المفقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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