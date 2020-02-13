شكرا لمتابعة خبر عن أمير قطر يباغت ألاميرة "هيا بنت الحسين" بهذه الهدية التي لا تقدر بثمن..وحاكم دبي محمد بن راشد يجن جنونه بعد معرفة نوع الهدية ولماذا قدمها امير قطر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر يباغت ألاميرة "هيا بنت الحسين" بهذه الهدية التي لا تقدر بثمن..وحاكم دبي محمد بن راشد يجن جنونه بعد معرفة نوع الهدية ولماذا قدمها امير قطر (فيديو)

2020/02/13 الساعة 10:41 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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