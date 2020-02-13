شكرا لبحثكم عن خبر تعز..وفاة مواطن وإصابة آخر في حادث مروري مروع غرب المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مواطن وأصيب آخر بجروح بليغة إثر حادث مروري في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن سيارة بقيادة السائق "نصر النامس " إنقلبت في مديرية جبل حبشي ، غرب المحافظة ، مما أدى إلى إصابته ووفاة أحد الركاب والذي يُدعى "محمد نعمان"

وأضاف المصدر أن الجهات المعنية قامت بإسعاف السائق المصاب ونقل جثة المتوفي إلى المستشفى كما قامت بسحب السيارة إلى المرور .



وتتسبب السرعة الزائدة في قيادة المركبات بالعديد من الحوادث المرورية التي يروح ضحاياها مواطنون أبرياء لا سيما في المحافظات والمناطق المزدحمة كمدينة تعز .