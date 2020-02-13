شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت جماعة الحوثي عدداً من الكافيهات والاستراحات في صنعاء، تحت ذريعة "منع الاختلاط". وأكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أغلقت عددًا من الكافيهات والاستراحات بشارع حدة والأصبحي وصنعاء القديمة، لافتين إلى أن بعضها تقع في أعالي فنادق سياحية. وأضافت المصادر أن قيادة الجماعة رفضت فتح هذه الأماكن إلا بعد دفع مالكيها مبالغ باهظة، وإلزامهم بتخصيص الكافيهات والاستراحات فإما أن تكون خاصة بالرجال أو النساء، كان آخرها كافيه "سبأ مول" الواقع بحي الأصبحي، والذي أغلقته الجماعة ورفضت فتحه إلا بعد أن خصصه مالكه للنساء فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يغلقون عددًا من الكافيهات في صنعاء بحجة منع الاختلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.