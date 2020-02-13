شكرا لبحثكم عن خبر ضبط كميات كبيرة من الحشيش بالجوف في طريقها لمناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة الجوف، من ضبط 40 كيلو جرام من مادة الحشيش كانت في طريقها الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأكد نائب مدير عام شرطة الجوف قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله في تصريح نشره موقع “سبتمبر نت” أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 40 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع “هايلكس” في إحدى النقاط الأمنية.

ولفت إلى أن كميات الحشيش المضبوطة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الجماعة.