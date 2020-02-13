شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الاتصالات تعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من إصلاح الكابل البحري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أكد مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الخاضعة لمليشيا الحوثي إنجاز المراحل الأولى من عمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون" الذي أدى تضرره إلى انقطاع النت عن اليمن.

Advertisements وأضاف أن هناك بيانا رسميا خلال الساعات القادمة من شركة تيليمن عن عودة خدمة الانترنت. من جهتها ثمنت وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها الجهود الكبيرة والمهنية العالية لشركة تيليمن ومؤسسة الاتصالات.

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