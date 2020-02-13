شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مسؤول: تعز من أكبر المحافظات اليمنية إرثا تاريخيا ومناقب للملوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

بمناسبة اليوم العالمي للآثار، أقام فرع الهيئة العامة للآثار بالمحافظة، حفل اختتام المرحلة الأولى لإعادة ترميم المتحف الوطني جراء تضرره من الحرب بتمويل من الصندوق العالمي للحفاظ على الآثار.



وفي الحفل الذي حضره الدكتور عبدالحكيم عون وكيل المحافظة اكد الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز أن المحافظة تمتلك إرثا تاريخيا ومناقب للملوك عبر الحقب التاريخية القديمة التي مرت بها المحافظة إذ شكلت تعز حاضرة مرموقة في التاريخ اليمني كعاصمة للدولة الرسولية.

وقال وكيل أول أن محافظة تعز تمتلك العديد من المعالم والآثار التاريخية كالقلاع والاسوار والابواب التاريخية وغيرها من المعالم الاثرية التي تخلد دور المحافظة عبر التاريخ اليمني قلعة القاهرة وسور المدينة القديمة وباب موسى وباب الكبير وجامع المظفر والمدرسة الأشرفية والمعتبية والمدرسة الأتابكية وقبة الحسينية وقصر صالة والمتحف الوطني.

وقال المخلافي اننا اليوم نحتفل باختتام المرحلة الأولى لترميمه من الأضرار التي لحقت به جراء الحرب التي شنتها المليشيا الإنقلابية الباغية على محافظة تعز منذ مارس 2015م والتي ألحقت الأضرار بكافة المواقع الأثرية للمدينة من متاحف ومساجد وغيرها وكان النصيب الاكبر لذلك التاريخ الحضاري كاستهداف متعمد سواء بالتفجير أو بالقصف أو بالنهب - بغية طمس الهوية الأثرية والتاريخية لمحافظة تعز ومابقي بات مهددة بالدمار والفناء مع مرور الوقت وعدم ترميمها بسبب قلة الإمكانيات.

ودعا المخلافي الى تكاتف الجميع للحفاظ على هذا الارث التاريخي وخلق وعي مجتمعي للتعريف بأهمية المعالم الأثرية والتاريخية وكيفية الحفاظ عليها.

كما أكد أن السلطة المحلية اولت الآثار والحفاظ عليه اهمية بالغه حيث تم تشكيل لجنة من قبل الاخ محافظ المحافظة لجمع كل القطع الاثريه التي تم بعثرتها هنا وهناك بسبب الحرب وتعرض المتحف للدمار والحريق وتم تجميعها وتوثيقها وحصرها كمرحله اولى وكانت اللحنة قد بدأت باعمال المرحلة الثانية وهي المطابقة بين ماتم تجميعه وتخزينه وبين ماكان موجود لمعرفة ماتم فقدانه او نهبه اوسلبه لجنه فنيه وفيها عناصر تمثل الاجهزه الامنية المتخصصه.

وأضاف انه تم التوجيه من قبل المحافظ للقيام بعمل الدراسات لقلعة القاهرة التي تعرضت لعشرات القذائف من قبل الملشيات الحوثيه التي تحصنت في بداية المعركة فيها ودمرت معظم مؤسسات الدوله منها ثم بعد تحريرها استهدفتها مدافعها ودباباتها بالقصف الوحشي المتعمد والمستمر لتدمير القلعة التي تعد من ابرز المعالم الاثرية على مستوى الوطن.

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وقال المخلافي ان السلطة المحلية وجهت الأجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد على كل من يعتدي على المعالم الاثريه واراضيها وفرض رقابه من قبل المديريات وهيئة الاثار والاوقاف والسياحه وهيئة عقارات الدولة والابلاغ عن اي اعتداء.

وثمن المخلافي جهود الأخوة في الصندوق العالمي للحفاظ على الأثار على ما يقدموه من دعم لإعادة تأهيل المعالم الأثرية في تعز آملا بمزيد من الدعم والاهتمام لبقية والمعالم والاثار بالمحافظة.

كما اشاد المخلافي بفرع الهيئة العامة للآتار والمتاحف بالمحافظة على ما يبذلونه من جهود ملموسة في سبيل الحفاظ على الأثار والمتاحف وإعاد تجميع القطع الأثرية والحفاظ عليها.

وطالب وكيل أول دولة رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأثار والمتاحف ووزير الثقافة ووزير السياحة للتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من آثار ومعالم تاريخية من أجل الحفاظ على هوية تعز والهوية اليمنية بشكل عام.

كما تم عرض ريبورتاج خاص لمرحلة اعادة ترميم واجهات المبنى بعد تعرضه للدمار والخراب من قبل المليشيا الانقلابية.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم موظفي الهيئة والمتعاونين معهم من الاجهزة الأمنية والاستخباراتية والذي كان لهم دور كبير في الحفاظ على مقتنيات المتحف وحماية المباني الاثرية والمعالم التاريخية بالمحافظة منذ بداية الحرب.