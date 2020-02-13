مقاتلات التحالف تُغير على المليشيا بالضالع وهذه خسائر الحوثيين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الضالع - الخليج 365

شنَّت مقاتلات التحالف العربي، أمس، ثلاث غارات جوية استهدفت أهدافا تابعة للمليشيات الحُوثية المدعومة إيرانيَّاً جنوبي منطقة العود.

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وذكر العميد ـ عبدالرحيم التهامي أحد قيادات غرفة العمليات المشتركة لجبهات محور الضالع في تصريح له " إنَّ الغارات الثلاث استهدفت مخزن أسلحة ومركبة قتالية مدرعة روسية نوع (بي إم بي) و دبابة في أماكن متفرقة جنوبي منطقة العود شمال غربي مديرية قعطبة، أصابت جميعها أهدافها بدقة.

وتأتي هذه الغارات في ظل قيام المليشيات الحُوثية باستقدام تعزيزات كبيرة لقواتها توزعت مابين أسلحة ثقيلة ومتوسطة من بينها أسلحة نوعيَّة ومتطورة، إلى جانب تعزيزات لعناصرها.