الجوف.. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادي خلال مواجهات مع الجيش بالمحزمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل 43 من عناصر المليشيا وجرح آخرين خلال المواجهات التي شهدتها جبهة المحزمات جنوبي المحافة. Advertisements وأضافت المصادر أن من بين القتل القيادي الحوثي المدعو "أبو طه المنبهي" قائد اللواء 417 التابع للمليشيات. وشهدت مختلف جبهات المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة بمقاتلات التحالف العربي، وبين مليشيا الحوثي.

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