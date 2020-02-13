دفاعات لواء الأماجد في أبين تتصدى لـ"مسيَّرة" حوثية ويجبرها على الفرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 ـ أبين

تمكنت الدفاعات الأرضية التابعة للواء الأماجد من التصدي لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من قمة عقبة ثرة شمالي شرق محافظة أبين، بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي أستهدف اللواء.



Advertisements

وقال مصدر عسكري إن طائرة مسيرة تابعة للحوثيين حلقت فوق مواقع تمركز قوات لواء الأماجد في بلدة "المنياسة" لكن الدفاعات الأرضية التابعة للواء أطلقت النار على الطائرة التي غادرت بعد ذلك.

وتوقع المصدر أن تكون الطائرة في مهمة استطلاعية لرصد انتشار قوات اللواء عقب الهجوم الصاروخي مساء أمس.

وقتل جنديان في اللواء يوم أمس في هجوم بصواريخ كاتيوشا أطلقها الحوثيون كما أصيب 11 آخرون بإصابات بين المتوسطة والخفيفة.