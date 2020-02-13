دفاعات لواء الأماجد في أبين تتصدى لـ"مسيَّرة" حوثية ويجبرها على الفرار

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفاعات لواء الأماجد في أبين تتصدى لـ"مسيَّرة" حوثية ويجبرها على الفرار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
الخليج 365 ـ أبين
تمكنت الدفاعات الأرضية التابعة للواء الأماجد من التصدي لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من قمة عقبة ثرة شمالي شرق محافظة أبين، بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي أستهدف اللواء.
وقال مصدر عسكري إن طائرة مسيرة تابعة للحوثيين حلقت فوق مواقع تمركز قوات لواء الأماجد في بلدة "المنياسة" لكن الدفاعات الأرضية التابعة للواء أطلقت النار على الطائرة التي غادرت بعد ذلك.
وتوقع المصدر أن تكون الطائرة في مهمة استطلاعية لرصد انتشار قوات اللواء عقب الهجوم الصاروخي مساء أمس.
وقتل جنديان في اللواء يوم أمس في هجوم بصواريخ كاتيوشا أطلقها الحوثيون كما أصيب 11 آخرون بإصابات بين المتوسطة والخفيفة.
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