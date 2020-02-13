الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية الأحياء السكنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها اليومية.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المنطقة. واضافت المصادر إن إستهداف الحوثي للأحياء السكنية سببت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وارتكاب جرائمها البشعة بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية بالحديدة.

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