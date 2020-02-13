تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الخميس، شباط 13، 2020:

في العاصمة صنعاء: الريال السعودي (شراء) 157.5- 157 البيع 157.7 - 158 الدولار الامريكي (شراء) 596 - 595 Advertisements البيع 598 - 599 في عدن: الريال السعودي شراء 173بيع 174 الدولار شراء 655 بيع 660

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