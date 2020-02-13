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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
الخليج 365 ـ خاص
فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الخميس، شباط 13، 2020:
في العاصمة صنعاء:
الريال السعودي (شراء)
157.5- 157
البيع
157.7 - 158
الدولار الامريكي (شراء)
596 - 595
البيع
598 - 599
في عدن:
الريال السعودي
شراء
173بيع 174
الدولار
شراء 655
بيع 660
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