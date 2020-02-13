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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح الخميس

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح الخميس

الخليج 365 ـ خاص

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الخميس، شباط 13، 2020:

 

في العاصمة صنعاء:

 

الريال السعودي (شراء)

 

157.5- 157

 

البيع

 

157.7 - 158

 

 

 

الدولار الامريكي (شراء)

 

596 - 595

 

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البيع

 

598 - 599

 

 

 

في عدن:

 

الريال السعودي

 

شراء

 

173بيع 174

 

 

 

الدولار

 

شراء 655

 

بيع 660

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