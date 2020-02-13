الحوثيون يقصفون مستشفى 22 مايو بشارع الخميسن في الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإيرانية مستشفى 22 مايو بشارع الخميسن في مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق استوكهولم.

Advertisements وقال مصدر ميداني إن مليشيات الحوثي استهدفت مستشفى 22 مايو بشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة بقذائف مدفعية الدبابات بشكل عنيف. وأشار المصدر أن مستشفى 22 مايو يقع بالقرب من نقطة ضباط الإرتباط الاولى المتوجدة في الخامري التي قامت بنشرها لجنة الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار بالمدينة. يذكر أن مليشيات الحوثي رفعت من وتيرة خروقاتها وتصعيدها للهدنة الأممية حيث تقوم باستهداف وقصف نقاط ضباط الإرتباط والمواقع التي تقع تحت مراقبتها بمدينة الحديدة في محاولة منها لانهاء اتفاق السويد.

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