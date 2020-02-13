إصابة مواطن من أهالي حيس جنوب الحديدة جراء قصف حوثي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 أصيب مواطن من أهالي مدينة حيس بقصف مدفعي من قبل المليشيات الحوثية استهدف الأحياء السكنية في مركز المديرية التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر محلية وطبية أن المواطن عبدالله بحشيش أصيب بقذيفة مدفعية استهدفت منزله بشكل مباشر، فيما أصيب عدد من أفراد الأسرة من النساء والأطفال بحالات إغماء. وتولت فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة إسعاف المصاب إلى المستشفى الميداني في الخوخة ومنها إلى مدينة عدن نظرا لحالته الحرجة. وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم المليشيات الحوثية التابعة لإيران التي ارتكبتها بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية.

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