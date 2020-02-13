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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
كبدت القوات المشتركة مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والارواح إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بينهما عند محاولة المليشيات التسلل والهجوم على مواقع المشتركة شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوثي بصلابة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأجبرتهم على التراجع يجرون اذيال الهزيمة.
وأضافت المصادر أن الخسائر التي تعرضت لها المليشيات خلال تصدي القوات المشتركة لمحاولة التسلل هي سقوط العشرات من القتلى والجرحى علاوة على تدمير أسلحة من عتاد المليشيات بينها مدفع 23 كانت حاولت المليشيا مهاجمة مواقع المشتركة به.
وتواصل القوات المشتركة تلقين مليشيا الحوثي دروساً قاسية وتدفعها ثمن خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة وسط صمود وثبات أبطال القوات المشتركة الذين يدافعون عن مواقعهم بكل شجاعة واستبسال.
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