شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. هيفاء وهبى تستعرض جسمها بفستان لمونى شفاف وصدر عارى ..صور والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الفنانة هيفاء وهبى ، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة لها نشرتها على حسابها على “انستجرام .

وتظهر “هيفاء” في الصورة وهي ترتدى فستان لمونى شفاف يظهر صدرها وبطنها وساقيها .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالاتي :” ليلة من اجمل الليالى.

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