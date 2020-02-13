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صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادي حوثي بارز يصعق كل سكان صنعاء ويثير جنونهم بكارثة حقيقية قلبت العاصمة صنعاء رأسا على عقب ( شاهد الصورة ولن تصدق العمل الجنوني الذي قام به )

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