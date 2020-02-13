توجيهات حكومية بتنفيذ مشاريع خدمية في قطاعي الكهرباء والماء بحضرموت حضرموت ـ يمن شباب نت الخميس, 13 فبراير, 2020 - 09:09 صباحاً [ توجيهات حكومية بتنفيذ مشاريع خدمية في قطاعي الكهرباء والماء بحضرموت ] وجه رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، بتكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطة العام الجاري 2020م.



وشدد عبدالملك خلال اتصال بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على سرعة تنفيذ المشاريع وخصوصاً في قطاعي الكهرباء والمياه، وذلك لمواجهة الصيف القادم.



وأكد على أهمية معالجة أية سلبيات، وتدارك العوائق التي تقف أمام تنفيذ تلك المشاريع، بموجب القانون والقرارات الحكومية في هذا الجانب.



وشهدت محافظة حضرموت خلال الصيف الماضي، عجزاً كبيراً في خدمة الكهرباء، خلفت احتجاجات شعبية واسعة.



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