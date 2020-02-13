شكرا لبحثكم عن خبر إجراء حوثي جديد يستهدف شبكات الانترنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في صنعاء إن جماعة الحوثي بدأت في حصر شبكات الواي فاي في حارات وأحياء مديريات أمانة العاصمة تمهيدا لمصادرة ما تبقى منها. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي استدعت مشايخ وعقال مديريات العاصمة وعممت عليهم بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية الحوثية. كما وزعت الجماعة استمارة على عقال الحارات من أجل الحصر تتضمن معلومات تفصيلية عن ملاك وشركاء كل شبكة واوقات تشغيلها وعلى أي أبراج تتواجد أجهزة بثها. وفي مديرية الجبين بمحافظة ريمة وجه مدير المديرية عقال القرى والعزل بحصر شبكات الواي فاي وعدد قطع البث التابعة لها تمهيدا لمصادرتها. وكانت جماعة الحوثي بدأت أواخر العام الماضي بمصادرة انتينات بث شبكات الواي فاي في العاصمة صنعاء في إطار مساعي الجماعة لتقييد حرية الرأي والتعبير وعزل اليمن في مناطق الحوثيين عن العالم.

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