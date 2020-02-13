شكرا لبحثكم عن خبر إيران تكشف عن العملية الكبرى التي نفذها سليماني في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعترف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران والقيادي السابق في الحرس الثوري، محسن رضائي، بنقل إيران تقنياتها العسكرية إلى اليمن عبر قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني.
وقال رضائي خلال مقابلة له على تلفزيون الميادين الموالي لطهران، إن إيران نقلت تقنياتها العسكرية إلى اليمن وفلسطين ولبنان عبر سليماني.
وأردف المسؤول الإيراني بالقول إن هدف إيران في المواجهة الجديدة هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية. لافتا إلى أن "الانهيار الدولي لأميركا سيبدأ من غرب آسيا وإيران ستكون حاملة لواء خروج أميركا من المنطقة".
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