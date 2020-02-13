شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. شاب من محافظة ذمار يدعي توصله لعلاج كورونا الصين!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون بشكل ساخر مقطع فيديو يظهر فيه شاب من محافظة ذمار وسط اليمن يزعم توصله لعلاج كورونا الصين. وزعم الشاب في مقطع الفيديو انه معالج روحاني وتمكن من التوصل لعلاج ينهي فايروس كورونا القاتل والذي انتشر بالصين .

ولقي الفيديو سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشككين في صحة ادعاء الشاب وانه نشر الفيديو من باب الدعابة فقط.

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