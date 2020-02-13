قصف بالصواريخ والقذائف بين قوات طارق والحوثيين بقلب الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح ،هجمات عنيفة على مواقع الحوثيين في مختلف محاور الساحل الغربي وكبدتهم خسائر كبيرة بالارواح .
وأفاد مصدر عسكري ،أن قوات الحوثيين شنت قصف على مستشفى 22 مايو في الحديدة وارتكبت خروقات في عدد من المحاور.
ووفقاً للمصدر فإن القوات المشتركة ردت على تلك الخروقات بإستهداف مصادر النيران حيث قصفت القوات المشتركة بصواريخ الكاتيوشا والقذائف والمدفعية مواقع للحوثيين في في مناطق 7 يوليو وشارع الـ 50 وقرب جولة موبايل وسيتي ماكس وبعض المواقع في شارع صنعاء بمدينة الحديدة .
وأكد المصدر بأن قوات حراس الجمهورية والقوات المشتركة ردت على عدد من الخروقات للحوثيين في الدريهمي وحيس وعدد من المناطق وكان الرد بالطرق المناسبة وتكبدت قوات الحوثيين خسائر كبيرة ،مشيراً أن قوات حراس الجمهورية والقوات المشتركة في جاهزية دفاعية وقوات الحوثيين تعجز عن التقدم شبراً واحداً في جميع جبهات الساحل.
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