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شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. شاب من ابناء آل باعوضه بمحافظة شبوة يتمكن من اصطياد صقر نادر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان شاب من ابناء قرية آل علي بن عمر بمديرية ميفعة محافظة شبوة تمكن من اصطياد صقر نادر وهو في طريقة بأحد الاودية خلال ذهابة إلى المدرسة.
واضافت ان الشاب عبدالعزيز فهد باعوضه تمكن من اصطياد الصقر بطريقة نادرة من خلال رمي الجاكيت فوق الصقر عندما كان الصقر مشغول بأكل احد الحمام تحت الشجرة.
الجدير بالذكر إن وادي ميفعة هو أحد الأودية الشهيرة في مديرية ميفعة حيث يشتهر بكثرة الطيور وبعض الحيوانات النادرة التي تنزل من الجبال المحيطة بوادي ميفعة
وهذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها احد المواطنين من اصطياد احد الصقور النادرة والجميلة.
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