شكرا لبحثكم عن خبر ”الاتصالات اليمنية” تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد عودة الانترنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للإتصالات السلكية و اللاسلكية، مساء اليوم الاربعاء، بأن انتهاء عملية إصلاح الكابل البحري فالكون بات قريباً جداً.

وتوقعت المصادر بعودة خدمة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي خلال أيام قليلة قادمة.

وكانت الاتصالات أعلنت في وقت سابق، بعودةالانترنت والانتهاء من إصلاح الكابل البحري " فالكون "، في الاسبوع الثالث من فبراير الجاري.

وخرجت 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن عن الخدمة، بسبب انقطاع الكابل البحري في قناة السويس مطلع يناير الماضي.