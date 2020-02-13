شكرا لبحثكم عن خبر إب تشيع طفلة في ربيعها السادس بعد أن ضربها ابن خالتها الثلاثيني على رأسها حتى ماتت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شيع المئات من أبناء مديرية جبلة، محافظة إب، اليوم الاربعاء، جثمان الطفلة ريماس القادري، التي قتلت على يد ابن خالتها الثلاثيني.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب صباح اليوم وحتى مسقط رأس الطفلة بقرية المنزل، عزلة الشراعي، رفقة مجموعة من الأطفال الذين رددوا طوال الطريق شعارات تندد بالحادثة الاجرامية وتطالب بسرعة المحاكمة والعقاب العاجل للجاني.

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ولقت الطفلة " ريماس " حتفها حسب التقارير الصادرة عن النيابة في أواخر أغسطس الماضي، على يد ابن خالتها، عقب اختطافه لها إلى إحدى المباني قيد الانشاء قبيل مغرب أحد الايام ، ومن ثم قام بضربها بعنف بالغ الشدة في الرأس وصدمها بقوة في جسم صلب قاصدا قتلها حتى فارقت الحياة، وظهرت على الجثة آثار خنق الا أن تقرير الطبيب الشرعي افاد بأنه لا علاقة لذلك بسبب الوفاة.

جدير بالذكر أن المحكمة الجزائية الابتدائية، عقدت يوم أمس أولى جلساتها في القضية لمحاكمة قاتل الطفلة ريماس عبدالسلام نعمان القادري " 6 سنوات "، وطالبت النيابة بالحكم على الجاني بأقصى العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً .