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اجتماع أميركي سعودي واتفاق جديد بشأن اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في العاصمة واشنطن، وبحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلنت عنه المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان.

وناقش الوزير بومبيو مع نظيره السعودي , الملف اليمني وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن، بما في ذلك الهجمات الحوثية عبر الحدود على المملكة العربية ، واتفقا على ضرورة العودة بسرعة إلى خفض التصعيد.

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وأشار البيان إلى أن بومبيو أكد مجددا ً دعم الولايات المتحدة لحل سياسي للنزاع بتيسير من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
ونقاشا الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحاجة المستمرة لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.

وأوضحت أورتاغوس في بيان أن بومبيو شدد على أهمية الشراكة الأميركية السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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