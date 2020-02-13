شكرا لبحثكم عن خبر قالوا السبب مارد من الجن .. إصابة العشرات من المجندين الحوثيين بالجنون في احد وديان مديرية سنحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب العشرات من المجندين الحوثيين بالعديد من الأمراض النفسية والعصبية منها الجنون و المليشيا الحوثية تكتفي بإرجاع الأسباب إلى ماردا من الجان وعدد من أقاربه للهروب من تكاليف علاج عناصرهم .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن العشرات من المجندين الحوثيين أصيبوا بأمراض نفسية وعصبية منها الجنون في أحد المعسكرات المستحدثة للمليشيا في أحد وديان قرية ربد بوادي الأجبار بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الحوثيين استحدثوا معسكر في مسقط رأس محافظ حضرموت وأمين العاصمة السابق عبد القادر هلال شرق العاصمة صنعاء في منطقة جبلية ذات تضاريس صعبة وشبه خالية من السكان بقرية ربد بسنحان .

وأكدت المصادر أن أهالي عدد من المصابين طالبوا الحوثيين لمعالجة أبنائهم والكشف عن الأسباب وراء ذلك لكن المليشيا اكتفت بإرجاع ذلك إلى غضب مادرا من الجان وعدد من أقاربه بسبب السيطرة على أحد الوديان التابعة لهم .

ووضحت المصادر أن أهالي المصابين حاولوا إقناع الحوثيين بعلاج أبنائهم وهو ما قوبل بالرفض بحجة أن هؤلاء الجن من الكفار ولوا كانوا من المسلمين لما تعرضوا لمجندين تابعين للحوثيين ومسيرتهم !!

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وطلب أحد المشرفين من الأهالي التريث لعل الله يهدي هؤلاء الجان ويدخلون إلى الإسلام ويغادرون أبنائهم .

هذا ويعتقد البعض ان سبب ذلك يرجع الى صعوبة المنطقة وخلوها من السكان بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بعد إرجاع ذلك إلى تعرضهم للتعذيب النفسي أو الجسدي .

الجدير ذكره أن الحوثيين يقوموا بالزج بالعناصر الغير مرغوبة فيها أو المشكوك فيها للمرابطة في هذا المعسكر والذي لايستمر فيه أكثر من أربعة شهور وهو بكامل قواه العقلية .